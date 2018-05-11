UMKE ve AFAD eğitim tatbikatı yaptı

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA, (DHA) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) 16 Bölge Müdürlüğü Ekipleri Kumluca'da eğitim tatbikatı yapıldı. Mavikent mahallesi Karaöz mevkiindeki eğitim kampına Burdur, Isparta ve Antalya'dan 100 personel katıldı. 3 gün süren eğitim tatbikatında, Oryantiring, trafik kazası, dağda ve suda kurtarma gibi farklı etaplar yer aldı. Antalya İl sağlık Müdürlüğü Afet Birim Sorumlusu Erhan Bayraktar, Yıllık faaliyet plan doğrultusunda bu tatbikatı yapıyoruz. 5 etabımız var. Oryantiring, trafik kazası, enkaz, dağ kurtarma ve suda kurtarma etaplarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız personelimizi olası bir afete karşı her an hazır tutmak dedi.
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