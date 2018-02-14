Umman Dışişleri Bakanı Bin Abdullah Filistin'de

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ve Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Muhammed Eştih ile görüştüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'i ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Bin Abdullah, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde FKÖ Genel Sekreteri Ureykat ve Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Eştih ile görüştü.

Bin Abdullah, görüşme sırasında Filistin devleti kurulmasının, bölgedeki şiddeti sona erdireceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının bölgede uygun olmayan bir atmosfer oluşturduğunu ifade etti.

Bölgenin zor bir durumdan geçtiğini kaydeden Bin Abdullah, dünya ülkelerini, Filistinlilere devlet kurma hakkını vermemelerinden ötürü eleştirdi.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat da Umman Dışişleri Bakanı'nın içinde bulunduğumuz şu dönemde yaptığı ziyaretin cesurca bir adım olduğunu belirterek, ziyaretin hakkını ve kutsal mekanlarını savunmada Filistin halkına destek olduğunu kaydetti.

Ureykat, Umman Sultanı Kabus bin Said'in Filistin davasına desek veren tutumundan da övgüyle bahsetti.

Filistin'e ilk ziyaretini gerçekleştirerek bugün Batı Şeria'ya gelen konuk bakanın, üç gün sürecek temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Rami el-Hamdallah ve diğer bazı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.