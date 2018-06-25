Umman Sultanı'ndan Erdoğan'a tebrik

MASKAT (AA) - Umman Sultanı Kabus bin Said, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre Sultan Kabus bin Said, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlamak için Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Türk halkına liderlik etmesi konusunda Erdoğan'a başarı dileklerini ileten Umman Sultanı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.

