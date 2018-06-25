Umman Sultanı'ndan Erdoğan'a tebrik

MASKAT (AA) - Umman Sultanı Kabus bin Said, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre Sultan Kabus bin Said, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlamak için Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.
Türk halkına liderlik etmesi konusunda Erdoğan'a başarı dileklerini ileten Umman Sultanı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.
AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi
Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İşte 24 Haziran seçimlerinin ülke ülke oy oranları
Direk dansı yapacağım diye ağaca yapışınca...
Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum