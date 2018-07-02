Umman ve İran dışişleri bakanları görüştü

SALALE (AA) - Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bölgesel meseleleri görüştü.
Umman haber ajansı OMAN'a göre, iki ülke dışişleri bakanları, ülkenin güneyindeki Salale kentinde bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Açıklamada, görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
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