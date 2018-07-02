HABER

Umman ve İran dışişleri bakanları görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 02:35 | Son Güncelleme

Umman ve İran dışişleri bakanları görüştü

SALALE (AA) - Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bölgesel meseleleri görüştü.

Umman haber ajansı OMAN'a göre, iki ülke dışişleri bakanları, ülkenin güneyindeki Salale kentinde bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Açıklamada, görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

PARTNERGerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!Gerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!
Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandıBodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandı
Kabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne olduKabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Umman

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.