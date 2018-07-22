Umman'da 115'i yabancı 274 mahkuma af

MASKAT (AA) - Umman Sultanı Kabus bin Said'in 115'i yabancı 274 mahkum hakkında af kararı çıkardığı bildirildi.
Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberinde, Umman Sultanı Kabus'un, "En-Nahda" (kalkınma) günü münasebetiyle farklı davalardan hüküm giyen bir grup mahkuma yönelik af kararı çıkardığı belirtildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, af kararı 115'i yabancı 274 mahkumu kapsıyor.
Söz konusu mahkumların uyruklarına ve hangi davalardan hüküm giydiklerine yönelik ayrıntıya yer verilmedi.
Umman'da, Sultan Kabus'un 1970'de tahta çıkış tarihi olan 23 Temmuz, "En-Nahda" günü olarak biliniyor.
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