Umman'da askeri helikopter düştü

Umman'ın El-Musannea kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 pilotun yaralandığı bildirildi.
Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Umman Sultanlık Hava Kuvvetleri'ne bağlı NH90 tipi helikopter, akşam saatlerinde El-Musannea Hava Üssü'nde rutin eğitim uçuşu sırasında yere çakıldı.
Kazada mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 pilotun yaralandığı aktarıldı.
Olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.
(AA)
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