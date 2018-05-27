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Umman'da Mekunu Kasırgası nedeniyle 4 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 02:17 | Son Güncelleme

Umman'da Mekunu Kasırgası nedeniyle 4 kişi öldü

MASKAT (AA) - Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde etkili olan Mekunu Kasırgası nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil Savunma Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, Zufar ili sahillerinde etkili olan Mekunu Kasırgası nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Umman'da etkili olan Mekunu Kasırgası'nın doğrudan etkisini kaybettiğini ancak dolaylı etkisinin sürebileceğini duyurdu.

Umman polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da kasırganın etkili olduğu bölgelerde trafiğin açılması için yolların temizlenmeye başlandığı bilgisi verildi.

Kasırganın Zufar'da büyük bir yıkımı geride bıraktığı, elektrik direklerinin birçoğunun yıkıldığı, ağaçların yerlerinden söküldüğü, bazı evlerin çatılarının uçtuğu belirtiliyor.

Bu arada Zufar iline bağlı Taka kentinde de kasırga nedeniyle mahsur kalan binden fazla kişinin daha önceden belirlenen sığınma merkezlerine tahliye edildiği bildirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü önceki gün yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve sağanakla gelen kasırganın, Yemen'den sonra Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde de etkili olduğunu duyurmuştu.

Kasırga bir süredir Yemen'in Sokotra Adası ile Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinde etkili oluyor. Kasırganın etkisi altında kalan Sokotra Adası'nın "felaket bölgesi" ilan edildiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mekunu Kasırgası Umman

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