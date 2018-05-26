Umman'da Mekunu Kasırgasında 1 kişi daha öldü

MASKAT (AA) - Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde dünden beri etkili olan Mekunu Kasırgası nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.
Umman polisinin sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zufar ilinde bir kişinin, aracının kasırga nedeniyle vadiye sürüklenmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların teyakkuzda olması, alçak bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıldı.
Umman polisi, dün yaptığı açıklamada, Mekunu Kasırgası'na eşlik eden şiddetli rüzgar nedeniyle bir kız çocuğunun evin duvarına kafasını çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada da şiddetli rüzgar ve sağanakla gelen kasırganın, Yemen'den sonra Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde de etkili olduğu belirtilmişti.
Kasırga bir süredir Yemen'in Sokotra Adası ile Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinde etkili oluyor. Kasırganın etkisi altında kalan Sokotra Adası'nın "felaket bölgesi" ilan edildiği bildirilmişti.
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