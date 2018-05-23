Ummanlı strateji uzmanından Türkiye'ye övgü

DOHA (AA) - Ummanlı Strateji Uzmanı Abdullah el-Giylani, Türkiye'nin bölgedeki rolünden övgüyle söz ederek, "Türkiye'nin merkezi ve eksen bir devlet olduğunu" belirtti.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Giylani, AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri Türkiye'nin stratejik vizyonu doğrultusunda bölgesel düzeyde hareket etmeye başladığını söyledi.
Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenada güçlü ve etkili varlığını ortaya koymayı başardığını vurgulayan Giylani, Türkiye'nin şu an Suriye'de bölgesel dosyalarla daha fazla yer aldığını ve Afrika Boynuzu'nda da varlık gösterdiğini belirtti.
- "Türkiye bölgede büyük bir oyuncudur"
Giylani, Türkiye'nin Filistin meselesinin ve Körfez krizinin çözümü konusunda yoğun bir çaba harcadığını dile getirdi.
Türkiye'nin merkezi ve eksen bir devlet olduğunu belirten Ummanlı uzman, Ankara'nın Körfez ülkeleri için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Türkiye bölgede büyük bir oyuncudur ve ondan yüz çevrilemez." ifadelerini kullandı.
Körfez ülkelerine, "Osmanlı hegemonyası ve Osmanlı sömürgeciliği" gibi söylemleri ortadan kaldırma çağrısında bulunan Giylani, bu söylemleri saçmalık şeklinde nitelendirdi.
Gıylani, "Umuyorum ki Umman-Türkiye ilişkileri ve Körfez-Türkiye ilişkileri daha iyi olur. Çünkü bu tüm tarafların çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.
- Türkiye-Umman ilişkileri
Türkiye-Umman ilişkilerine de değinen Giylani, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Umman-İran ilişkilerinden daha güçlü olmasını dilediğini ancak coğrafyanın kendi şartlarını dayattığını aktardı.
Giylani, coğrafi komşuluk ve jeopolitik boyutların, uluslararası ilişkilerde de kısıtlamalara sebep olduğunu savundu.
Ülkesi ile Türkiye arasında özel sektör düzeyinde iletişim ve ticaretin var olduğunu belirten Giylani, stratejik düzeyde bu ilişkinin daha da geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.
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