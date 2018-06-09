Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bütün ümmetin gözü şu anda 24 Haziran seçimlerinde. 'Acaba Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Mecliste çoğunluğu sağlayacak mı?' Düşman da dost da bunu takip ediyor. İnşallah dostlarımızın, ümmetin yüzünü güldürecek sonucu elde edeceğiz." dedi.

Bakan Fakıbaba, Açıksu Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldıktan sonra Yaşam Yolu Bakım Merkezinde engelliler ve aileleriyle birlikte iftar yaptı.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemini vurgulayarak, şunları belirtti:

"Sadece Türkiye için değil bütün ümmet için çok önemli. Bütün ümmetin gözü şu anda 24 Haziran seçimlerinde. 'Acaba Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları mecliste çoğunluğu sağlayacak mı?' Düşman da dost da bunu takip ediyor. İnşallah dostlarımızın, ümmetin yüzünü güldürecek sonucu elde edeceğiz."

AK Parti hükümetleri olarak tüm vatandaşlara sahip çıktıkları gibi engellilerin de hayatına dokunduklarını ve onlara destekte bulunduklarını söyleyen Fakıbaba, şunları kaydetti: