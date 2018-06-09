HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Ümmetin yüzünü güldürecek sonucu elde edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Bütün ümmetin gözü şu anda 24 Haziran seçimlerinde. 'Acaba Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Mecliste çoğunluğu sağlayacak mı?' Düşman da dost da bunu takip ediyor. İnşallah dostlarımızın, ümmetin yüzünü güldürecek sonucu elde edeceğiz" - "2002'den önce engelliye bırakın maaşı, aileler, 'Çocuğum engelli' bile diyemiyordu. Ama Allah'a çok şükür, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber halkın fikirlerini alan, engellilere, yaşlılara, annelere, çocuklara, okula giden genç kızlara destek veren bir hükümetimiz var"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bütün ümmetin gözü şu anda 24 Haziran seçimlerinde. 'Acaba Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Mecliste çoğunluğu sağlayacak mı?' Düşman da dost da bunu takip ediyor. İnşallah dostlarımızın, ümmetin yüzünü güldürecek sonucu elde edeceğiz." dedi.

Bakan Fakıbaba, Açıksu Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldıktan sonra Yaşam Yolu Bakım Merkezinde engelliler ve aileleriyle birlikte iftar yaptı.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemini vurgulayarak, şunları belirtti:

"Sadece Türkiye için değil bütün ümmet için çok önemli. Bütün ümmetin gözü şu anda 24 Haziran seçimlerinde. 'Acaba Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları mecliste çoğunluğu sağlayacak mı?' Düşman da dost da bunu takip ediyor. İnşallah dostlarımızın, ümmetin yüzünü güldürecek sonucu elde edeceğiz."

AK Parti hükümetleri olarak tüm vatandaşlara sahip çıktıkları gibi engellilerin de hayatına dokunduklarını ve onlara destekte bulunduklarını söyleyen Fakıbaba, şunları kaydetti:

"AK Parti dönemi öncesi, 2002'den önce, engelliye bırakın maaşı, aileler, 'Çocuğum engelli' bile söyleyemiyordu. Ama Allah'a çok şükür, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, halkın fikirlerini alan engellilere, yaşlılara, annelere, çocuklara, okula giden genç kızlara destek veren bir hükümetimiz var. Bu bağlamda da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Biz her zaman halkın hizmetkarı olduğumuzu, özellikle mazlumun yanında olduğumuzu, engelli gruplara karşı çok daha fedakarca çalıştığımızı, Allah'ın izniyle gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz."

Bakan Fakıbaba, programa gelmeden önce şehitler için okutulan mevlite katıldığını hatırlatarak, "Bu bayrak Allah'ın izniyle hep gönderde kalacaktır, bu ezan susmayacaktır." diye konuştu.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyorCumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor
Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit olduDiyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref Fakıbaba ak parti engelli iftar Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.