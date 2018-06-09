Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bütün ümmetin gözü şu anda 24 Haziran seçimlerinde. 'Acaba Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Mecliste çoğunluğu sağlayacak mı?' Düşman da dost da bunu takip ediyor. İnşallah dostlarımızın, ümmetin yüzünü güldürecek sonucu elde edeceğiz." dedi.
Bakan Fakıbaba, Açıksu Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldıktan sonra Yaşam Yolu Bakım Merkezinde engelliler ve aileleriyle birlikte iftar yaptı.
Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemini vurgulayarak, şunları belirtti:
"Sadece Türkiye için değil bütün ümmet için çok önemli. Bütün ümmetin gözü şu anda 24 Haziran seçimlerinde. 'Acaba Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları mecliste çoğunluğu sağlayacak mı?' Düşman da dost da bunu takip ediyor. İnşallah dostlarımızın, ümmetin yüzünü güldürecek sonucu elde edeceğiz."
AK Parti hükümetleri olarak tüm vatandaşlara sahip çıktıkları gibi engellilerin de hayatına dokunduklarını ve onlara destekte bulunduklarını söyleyen Fakıbaba, şunları kaydetti:
"AK Parti dönemi öncesi, 2002'den önce, engelliye bırakın maaşı, aileler, 'Çocuğum engelli' bile söyleyemiyordu. Ama Allah'a çok şükür, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, halkın fikirlerini alan engellilere, yaşlılara, annelere, çocuklara, okula giden genç kızlara destek veren bir hükümetimiz var. Bu bağlamda da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Biz her zaman halkın hizmetkarı olduğumuzu, özellikle mazlumun yanında olduğumuzu, engelli gruplara karşı çok daha fedakarca çalıştığımızı, Allah'ın izniyle gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz."
Bakan Fakıbaba, programa gelmeden önce şehitler için okutulan mevlite katıldığını hatırlatarak, "Bu bayrak Allah'ın izniyle hep gönderde kalacaktır, bu ezan susmayacaktır." diye konuştu.
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