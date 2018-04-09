İmkansızlıklar yüzünden okula hiç gidemediğini ifade eden Çekmez, "Ben 3 aylıkken babamı kaybetmişiz. Sürekli başkalarının yanında büyüdüğümüz için okulu hiç göremedim, okula gidemedim. Bir gün bankaya gittim, okuma bilmediğim için bana biraz kötü davrandılar, eşim de bana bağırınca üzüldüm. O zaman 'okumayı öğrenmeliyim' diye karar verdim." dedi.

- "Akşama kadar Erdoğan'a dua ettim"

Ümmühan nine, okuma yazma bilmeyenlerin kurslara gidip okuma yazma öğrenmesi gerektiğini belirterek, "Bir gün evde televizyon izlerken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm. O gün akşama kadar onu izledim. 'Okuma yazma kursu açılacak' dedi, o gün akşama kadar Erdoğan'a dua ettim. 'Biz de okuma öğreneceğiz' diye çok sevindim. Ondan sonraki gün hemen muhtara gittim. Muhtarımız da bana yardımcı oldu ve kursa kayıt oldum. Şimdi çok mutluyum." diye konuştu.

- "Okumayı öğrenmenin yaşı yok"

Öğrenmenin yaşı olmadığını ve ömrü yeterse üniversiteye de gitmeyi istediğini dile getiren Çekmez, şunları kaydetti:

"Hiç okuma yazma bilmeyen kalmasın, herkes okuma yazma kurslarına dahil olsun. Yemek yemesinler ama okuma yazma öğrensinler. Kurslara geliyorum burada arkadaşlarım var onlarla muhabbet ediyoruz. Eskiden televizyonda yazılar görüyordum okuyamadığım için üzülüyordum. Şimdi yazıları okuyorum, çok mutluyum. Eşim de okuma yazma öğrenmemden dolayı çok mutlu oldu. Okuma yazma kursundan sonra ilkokul ve liseyi de tamamlayıp üniversiteye kadar gitmek istiyorum. Büyük yerlere gitmek istiyorum. Okumayı öğrenmenin yaşı yok."