Ümran, denizde boğulma tehlikesi geçiren genci kurtardı

Recep HASIRCI/BURSA,(DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Murat Gende (28), arkadaşlarının çığlıkları üzerine yakınında yüzen Ümran Topal (25) kurtarılarak sahile çıkarıldı. Gende, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Eğerce sahilinde meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan Mudanya’ya gezmeye gelen Murat Gende, onlarla birlikte denize girdi. Gende, bir süre sonra suya batıp çıkmaya başlayınca arkadaşları çığlıklar atarak yardım istedi. Bu sırada yakında yüzmekte olan Ümran Topal, sesleri duyup tehlikedeki gence ulaştı. Gende’yi saçlarından yakalayan Ümran Topal, onu sahile çıkarmayı başardı. Cankurtaranlar tarafından suni teneffüs yaptırılan Gende, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Gende, İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı.
Bursa'da özel bir sektörde çalıştığını söyleyen Ümran Topal, "Ben arkadaşlarımla yüzüyordum. İnsanların bağırmalarını duyunca bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini anladım. Hemen yanlarına geldim. Su yüzünde yatan ve batmakta olan genci saçından çekerek kurtarmaya çalıştım. Hareketsiz olduğunu görünce 'Öldü' diye bağırmaya başladım. Arkadaşları sara nöbeti geçirdiğini söyleyince rahatladım" dedi.
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