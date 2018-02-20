Ümraniye Belediyesi Atletizm Kulübü, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Derneği bünyesinde kurulan Atletizm Spor Kulübü Sporcusu Alihan Yılgın,Kocaeli’nde düzenlenen okullar arası kros grup birinciliği yarışlarında 15 il ve 120 sporcu arasından yarışı 2’nci sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Kocaeli’nde düzenlenen okullar arası kros yarışlarında 15 ilden 120 sporcu yer aldı. Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Alihan Yılgın büyük bir başarı göstererek, 3 bin metrede 2’nci olup Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.