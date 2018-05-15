Ümraniye Belediyesi ramazana hazır

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, vatandaşların ramazan ayını en iyi şekilde idrak edilebilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından ramazan ayı boyunca 5 ayrı noktada her gün on binlerce kişiye iftar yemeği verecek.
Ayrıca hemşehri dernekleri bu yıl da Nikah Sarayı Sultan Salonu'nda gerçekleştirilecek iftar programlarında buluşacak. Belediye, yaşlı, engelli, çocuk, şehit yakınları ve gaziler için de iftar programları gerçekleştirecek.
Bu yıl yaklaşık 200 bini aşkın kişiye sofra kuracak olan belediye, Ümraniye Santral Etkinlik Alanında kurulu dev çadırda bu yılki teması Misakı Milli olan ramazan olan etkinlikleri düzenleyecek.
Belediye ekipleri, Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde pişecek 4 çeşit sıcak yemeği de ihtiyaç sahiplerinin sofrasına götürecek. Ayrıca yetim ve öksüzler belediye tarafından giydirilecek.
Ümraniye Belediyesi, iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesinde Metro Ümraniye, Çarşı (TRT Lojmanları) ve Yamanevler istasyonları çıkışları, Cevherağa Camisi önü, Dr. Sadık Ahmet Parkı önü ve Hanımeli Çarşısı karşısındaki otobüs durağında iftariyelik dağıtacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı bu ayda, vatandaşların mutlu, huzurlu ve anlamlı bir ramazan geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Amaçlarının barış ve kardeşlik iklimi içerisinde bir ay geçirmek olduğunu vurgulayan Can, "Rabbim hepimize bu mübarek ayın nimetlerinden faydalanmayı nasip etsin. Tüm Ümraniyeli hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
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