HABER

Ümraniye Belediyesi ramazana hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 08:58 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediyesi ramazana hazır

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, vatandaşların ramazan ayını en iyi şekilde idrak edilebilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından ramazan ayı boyunca 5 ayrı noktada her gün on binlerce kişiye iftar yemeği verecek.

Ayrıca hemşehri dernekleri bu yıl da Nikah Sarayı Sultan Salonu'nda gerçekleştirilecek iftar programlarında buluşacak. Belediye, yaşlı, engelli, çocuk, şehit yakınları ve gaziler için de iftar programları gerçekleştirecek.

Bu yıl yaklaşık 200 bini aşkın kişiye sofra kuracak olan belediye, Ümraniye Santral Etkinlik Alanında kurulu dev çadırda bu yılki teması Misakı Milli olan ramazan olan etkinlikleri düzenleyecek.

Belediye ekipleri, Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde pişecek 4 çeşit sıcak yemeği de ihtiyaç sahiplerinin sofrasına götürecek. Ayrıca yetim ve öksüzler belediye tarafından giydirilecek.

Ümraniye Belediyesi, iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesinde Metro Ümraniye, Çarşı (TRT Lojmanları) ve Yamanevler istasyonları çıkışları, Cevherağa Camisi önü, Dr. Sadık Ahmet Parkı önü ve Hanımeli Çarşısı karşısındaki otobüs durağında iftariyelik dağıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı bu ayda, vatandaşların mutlu, huzurlu ve anlamlı bir ramazan geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının barış ve kardeşlik iklimi içerisinde bir ay geçirmek olduğunu vurgulayan Can, "Rabbim hepimize bu mübarek ayın nimetlerinden faydalanmayı nasip etsin. Tüm Ümraniyeli hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni haftaya rekorla başladı!Yeni haftaya rekorla başladı!
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdıİsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan hazırlıkları Ümraniye Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bolu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bitlis iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bitlis iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bingöl iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bingöl iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Son dakika! Deniz Kuvvetleri'ne operasyon! Kritik isimler gözaltına alınıyor

Son dakika! Deniz Kuvvetleri'ne operasyon! Kritik isimler gözaltına alınıyor

Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!

Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!

Afife Tiyatro Ödülleri 22'nci kez sahiplerini buldu

Afife Tiyatro Ödülleri 22'nci kez sahiplerini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.