Ümraniye Büyük Camisi'nin temeli törenle atıldı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ümraniye Büyük Camisi ve 29 Mayıs Üniversitesi C Blok Hizmet Binasının temel atma törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Erbaş, Hz. Perygamber'in Medine’ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebevi'yi, ardından da mescidin yanına Suffe’yi inşa ettiğini hatırlatarak, "İşte suffe, mektep burada, cami burada. Bu cami Mescid-i Nebevi’nin şubesi, üniversite de Suffe'nin şubesi, gelenek devam ediyor. 14 asırdır hep böyle oldu.” dedi.

Erbaş, tarih boyunca, İslam’ın doğru öğrenilebilmesi, ibadetlerin birlikte yapılabilmesi için camilerin ve ilim, bilgi ve hikmetin merkezi medreselerle yan yana yapıldığını söyledi.

Üniversiteye katkıda bulunmanın bilgiye, hikmete katkıda bulunmak olduğunu belirten Erbaş, "Afrika'dan Asya'ya gittiğimiz her yerde, 'alın bizim çocuklarımızı da siz okutun' talebiyle karşılaşıyoruz. İstanbul'da uluslararası öğrenci kabul edecek üniversitelerin sayısının artmasını bütün dünya bizden bekliyor. 29 Mayıs Üniversitesi bu üniversitelerden birisi olmaya aday." diye konuştu.