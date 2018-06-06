Ümraniye Büyük Camisi'nin temeli törenle atıldı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ümraniye Büyük Camisi ve 29 Mayıs Üniversitesi C Blok Hizmet Binasının temel atma törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Erbaş, Hz. Perygamber'in Medine’ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebevi'yi, ardından da mescidin yanına Suffe’yi inşa ettiğini hatırlatarak, "İşte suffe, mektep burada, cami burada. Bu cami Mescid-i Nebevi’nin şubesi, üniversite de Suffe'nin şubesi, gelenek devam ediyor. 14 asırdır hep böyle oldu.” dedi.
Erbaş, tarih boyunca, İslam’ın doğru öğrenilebilmesi, ibadetlerin birlikte yapılabilmesi için camilerin ve ilim, bilgi ve hikmetin merkezi medreselerle yan yana yapıldığını söyledi.
Üniversiteye katkıda bulunmanın bilgiye, hikmete katkıda bulunmak olduğunu belirten Erbaş, "Afrika'dan Asya'ya gittiğimiz her yerde, 'alın bizim çocuklarımızı da siz okutun' talebiyle karşılaşıyoruz. İstanbul'da uluslararası öğrenci kabul edecek üniversitelerin sayısının artmasını bütün dünya bizden bekliyor. 29 Mayıs Üniversitesi bu üniversitelerden birisi olmaya aday." diye konuştu.
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- TDV 20 binin üzerinde öğrenciye destek oluyor
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 20 bin üzerinde öğrenciye destek olduğunu belirtti.
Uluslararası İlahiyat Projesi'yle dünyanın dört bir yanından bin civarında öğrencinin ülkemizde eğitim aldığını ifade eden Erbaş, "Burada eğitimlerini tamamladıktan sonra onlar bizim yurt dışında bizim gönüllü elçilerimiz oluyorlar, Türkiye’nin medeniyetini, kültürünü tanıtıyorlar." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Erbaş, caminin sadece namaz kılınmak için açılıp kapanan bir yer olmayacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Camide her köşede bir ders halkası olacak. İslami İlimler Fakültemiz, Uluslararası Din Bilimleri Fakültemiz burada. Hocalarımız derslerinin haricinde gelecekler camide cami dersleri yapacaklar. Bir namaz vaktinden önce tefsir dersi, öbür namaz vaktinden önce veya sonra hadis dersi, fıkıh dersi, akaid dersi, tasavvuf dersi, cami adeta üniversitenin pratiğinin gerçekleştirdiği bir yer olacak. Cami ve üniversite ne muhteşem bir ikili."
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın duasının ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.
Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez ve çok sayıda davetli katıldı.
Ümraniye Büyük Camisi 3 bin 202 metrekare kapalı alan ve bin 367 metrekare avludan oluşacak. Cami ayrıca bin araç kapasiteli üç katlı bir otoparka da sahip olacak. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi C Blok Hizmet Binası ise 22 derslik, 2 amfi ve öğretim görevlisi odalarıyla 17 bin 159 metrekare alandan oluşacak.
Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, temel atma töreni öncesinde Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ı makamında ziyaret etti.
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