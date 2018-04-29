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Ümraniye'de gece yarısı korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

Ümraniye'de metruk binada çıkan yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Ümraniye'de gece yarısı korkutan yangın

Yangın, Namık Kemal Mahallesi Sancak Sokak üzerinde bulunan metruk binada saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre binanın içerisinde madde bağımlı kişileri kaldığını yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra büyümesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR İTFAİYE EKİPLERİN ÇALIŞMASI İZLEDİ

Kısa sürede gelen Ümraniye, Kadıköy ve Ünalan itfaiye ekipleri yangına köpüklü su ile müdahale etti. Yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken zaman zaman itfaiye erleri binanın camlarını kırarak duman yoğun tahliyesi yaptı. Yangının çıktığı sokakta oturanlar da itfaiye ekiplerin çalışmasını izledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

"MADDE BAĞIMLILARI KALIYOR" İDDİASI

Sokak üzerinde bir apartma oturan bir vatandaş "Bu bina metruk bina, tinerciler kalıyor, içeride çoğu zaman onlardan birisin yakma ihtimal yüksek. Binanın kapalı olmasına rağmen yakmışlardır. İlk başta yangın büyüktü. Şans eseri çatının beton olmasından dolayı çatı yanmadı" diye konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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