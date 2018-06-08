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İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de bayrak asan AK Parti Gençlik kolları çalışanlarının, İYİ Partililerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Dün gece İstanbul Ümraniye'de bayrak asan AK Parti Gençlik kolları çalışanları, İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Yücel Coşkun ve yanındaki İYİ Partililer tarafından saldırıya uğradı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kavgada çevredeki vatandaşlar araya girdiği görülüyor.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLEREK TABURCU OLDULAR

Saldırıda yaralanan AK Partili E.Ş., F.K., R.T.G., R.K., isimli şahısların hastanede tedavi edilerek taburcu oldukları öğrenilirken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kavgaya karışan iki siyasi partiye mensup kişileri ayırdı.

Polis, kavgaya karışan parti temsilcilerini yakalayarak gözaltına aldı. Gece emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sabaha karşı Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. Savcılık, şüpheliler hakkında "298 Sayılı Seçim Kanunu Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından işlem yaparak serbest bıraktı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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