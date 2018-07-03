Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi! Müdahale eden polis ekipleri karantinaya alındı

Olay, dün akşam saat 18:00 sıralarında Ümraniye Nevzat Demir Spor Tesisleri'nin arka kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla buluşmak için ormanlık alana giden A.Ö.'nün kullandığı lüks aracının lastiği patladı. Bunun üzerine A.Ö, erkek arkadaşı Ü.Y.’den yardım istedi.

ÇANTASINDA BULUNAN SİYANÜRÜ İÇTİ



A.Ö.'nün yanına gelen erkek arkadaşı Ü.Y., aracın lastiğini değiştirmeye çalıştı. Bu sırada çantasında bulunan kimyasal madde olan siyanürü içen A.Ö., erkek arkadaşına intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Endişelenen Ü.Y., hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KARANTİNAYA ALINDILAR



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından A.Ö. ve erkek arkadaşını hastaneye götürdü. Olaya müdahale eden Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memuru da tedbiren hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ü.Y. ve 3 polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu, A.Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Siyanür içerek intihar girişiminde bulunan A.Ö.’nün yakınları da durumun haber verilmesi üzerine hastaneye geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

