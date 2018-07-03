Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi! Müdahale eden polis ekipleri karantinaya alındı

Olay, dün akşam saat 18:00 sıralarında Ümraniye Nevzat Demir Spor Tesisleri'nin arka kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla buluşmak için ormanlık alana giden A.Ö.'nün kullandığı lüks aracının lastiği patladı. Bunun üzerine A.Ö, erkek arkadaşı Ü.Y.’den yardım istedi.
ÇANTASINDA BULUNAN SİYANÜRÜ İÇTİ
A.Ö.'nün yanına gelen erkek arkadaşı Ü.Y., aracın lastiğini değiştirmeye çalıştı. Bu sırada çantasında bulunan kimyasal madde olan siyanürü içen A.Ö., erkek arkadaşına intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Endişelenen Ü.Y., hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KARANTİNAYA ALINDILAR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından A.Ö. ve erkek arkadaşını hastaneye götürdü. Olaya müdahale eden Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memuru da tedbiren hastaneye götürülerek karantina altına alındı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ü.Y. ve 3 polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu, A.Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Siyanür içerek intihar girişiminde bulunan A.Ö.’nün yakınları da durumun haber verilmesi üzerine hastaneye geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon
FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var
Ahmet Hakan'dan flaş CHP iddiası: İzmir, Çankaya ve Beşiktaş’ı bile kaybedebilir
Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi
Kilolu diye acımasızca dalga geçiyorlardı! Bunu gören amcası öyle bir şey yaptı ki...
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
Okuyucu Yorumları 1 yorum