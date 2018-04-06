Ümraniye Dudullu'da Organize Sanayii Sitesi'nde yangın

Yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Dudullu'da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın trafo binasını kapladı.
İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı.
İçeriye giren ekipler trafo mesul teknisyeni Ahmet Gençhan'ın (35) cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.
İşte olay yerinden ilk fotoğraflar;
Ayrıntılar geliyor...
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