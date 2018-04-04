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ÜMRANİYE'DE 10 BİN LİRALIK TELEFON BAYİ SOYGUNU

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 04:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER,Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Ümraniye'de bir telefon bayiine giren 4 hırsızlık şüphelisi yaklaşık 10 bin liralık elektronik eşya çaldı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER,Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Ümraniye'de bir telefon bayiine giren 4 hırsızlık şüphelisi yaklaşık 10 bin liralık elektronik eşya çaldı. Soygun anları dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Tavukçuyolu Caddesi'nde 03.00 sıralarında meydana geldi. Beyaz bir araçla dükkanın önüne gelen dört şüpheli dükkanın kepengini kırarak telefon bayiine girdi. Şüpheliler içeride bulunan 4 tablet, 1 bilgisayar, 1 telefon ve kasada bulunan bir miktar parayı aldı. Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Öte yandan olay işyerinin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz bir araçla dükkanın önüne gelen 4 kişi, telefon bayiinin kepenginin kırarak, içeriye giriyor. Yüzleri açık şüpheliler içeride bulunan elektronik malzemeleri ve kasada bulunan bir miktar parayı alıyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin araçla gelmesi
-Kepengi kırmaları
-Dükkanın içinde gezinmeleri
-Kasayı açıp, paraları almaları
(AKTÜEL)
-Olayın meydana geldiği dükkandan detaylar
-Dükkanın içinden detaylar

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