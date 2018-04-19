HABER

Ümraniye'de asansör kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'DE boya ve inşaat malzemeleri satılan 3 katlı bir iş yerinde meydana gelen asansör kazasında bir çalışan hayatını kaybetti.

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE'DE boya ve inşaat malzemeleri satılan 3 katlı bir iş yerinde meydana gelen asansör kazasında bir çalışan hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından işçinin cesedi sıkıştığı yerden çıkarılırken, arkadaşları bu sırada gözyaşı döktü. Olay, saat 11.30 sıralarında, Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan boya ve inşaat malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi. İş yerinde çalışan 47 yaşındaki Mustafa Ocaklı asansörü çağırdı. Fakat boşluk ile kabin arasına sıkışan bir parça nedeniyle asansör 2 katta durdu. Bunun üzerine Ocaklı parçayı çekiçle vurarak çıkarmak istedi. Bu sırada kabin hareket etti Ocaklı asansör ile boşluk arasında sıkıştı. Olayı gören diğer çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmalarından ardından Ocaklı'yı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Ocaklı'nın mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Mustafa Ocaklı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Seçim kararının ardından dolarda son durum!Seçim kararının ardından dolarda son durum!
Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
Erken seçim çağrısı en çok o isimleri zora sokacakErken seçim çağrısı en çok o isimleri zora sokacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Avusturya'dan skandal hamle!

Avusturya'dan skandal hamle!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

19 Nisan Milli Piyango çekilişi olacak mı? 23 Nisan özel çekilişi saat kaçta?

19 Nisan Milli Piyango çekilişi olacak mı? 23 Nisan özel çekilişi saat kaçta?

Son dakika! Koray Çalışkan'a hapis cezası

Son dakika! Koray Çalışkan'a hapis cezası

Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Süper Loto sonuçları 19 Nisan çekilişi! Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş!

Süper Loto sonuçları 19 Nisan çekilişi! Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.