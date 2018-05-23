Ümraniye'de darp iddiası

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, tartıştığı kadını darbeden taksi şoförü gözaltına alındı.
Edinilen bilgile göre Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde kardeşi ile yol kenarından yürürken bir taksi şoförü ile korna çalması üzerine tartışmaya başlayan Canan Ay, aracından inen sürücü tarafından darbedildi.
Şoför, Canan Ay'ı darbederek olay yerinden kaçtı. Darp sonucu başından ve kolundan yaralanan Ay, hastanede ayakta tedavi edildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Plakası tespit edilen taksinin şoförü Ş.G. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
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