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- Ümraniye'de feci kaza: 2 ölü 5 yaralı -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, TEM bağlantı yolu kenarında minibüse binmek için hazırlık yapan  park ve bahçeler müdürlüğünde görevli işçilere çarptı.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, TEM bağlantı yolu kenarında minibüse binmek için hazırlık yapan park ve bahçeler müdürlüğünde görevli işçilere çarptı. Feci kazada 2 işçi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Ümraniye TEM otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımındaki kaza saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçiler, mesai bitiminde kendilerini almaya gelen minibüse binmek için hazırlık yapıyordu. Çim biçme makinelerini yol kenarına çıkaran işçiler minibüse bineceği sırada hızla gelen bir ticari aralarına daldı. İşçiler, bu araç ile minibüs arasında sıkıştı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Arkadaşları ölen işçiler gözyaşlarını tutamadı.

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İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçilere çarptı: Ölü ve yaralılar var!İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçilere çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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