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ÜMRANİYE'DE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 20:47 | Son Güncelleme

* Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, minibüse binmek üzere olan işçilere çarptı.

* Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, minibüse binmek üzere olan işçilere çarptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, TEM bağlantı yolu kenarında minibüse binmek için hazırlık yapan park ve bahçeler müdürlüğünde görevli işçilere çarptı. Feci kazada 2 işçi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Ümraniye TEM otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımındaki kaza saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçiler, mesai bitiminde kendilerini almaya gelen minibüse binmek için hazırlık yapıyordu. Çim biçme makinelerini yol kenarına çıkaran işçiler minibüse bineceği sırada Cengiz Özkan'ın kullandığı 34 ST 2993 plakkalı araç ikotnrolden çıkarak işçilere çarptı. İşçiler, bu araç ile minibüs arasında sıkıştı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 kişide yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Arkadaşları ölen işçiler gözyaşlarını tutamadı.
Belediye işçilerini taşıyan minibüs şoförü, “Biz emniyet şeridinde durduk, malzemeleri yüklüyorduk. Araç arkadan çarptı. Emniyet şeridine giriyor, geliyor arkadan çarpıyor. Yaralılardan birinin durumu ağır" dedi.
Kazada hayatını kaybeden özbekistan uyruklu 22 yaşındaki Abduvali Sabirov ve kimliği öğrenilemeyen 2 işçinini cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiperinin çalımasınnı ardından adli tıp kurumuna gönderildi.Kazaya karışan araçların kadlrılmasınnı ardındna trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Hayatını kaybedenler
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Araçların görüntüsü
-Detaylar
-Arkadaşlarınnı ağlaması
-Minibüs sürcüsü ile röp
-Biir vatandaş ile röp (ÖZEL)
-Olay yeri ve savcinin incelemesi
-Cenazelerin kaldırılması (ÖZEL)
-Trafik
-Genel ve detay görüntüler

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