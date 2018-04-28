Ümraniye'de hafızlık icazet töreni

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursunda eğitimlerini tamamlayan 16 öğrenci, belgelerini törenle aldı.

Öğrenciler için tören, İlim Sarayı Camisi'nde yapıldı. Törende konuşan Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan, tarih boyunca Kur'an'a emek vermiş hafızlara Allah'tan rahmet diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur'an kurslarının en büyük özelliğinin hafız yetiştirmek olduğunu belirten Doğan, "Hafız kardeşlerimiz için Arapça öğrenmek çok önemli, muhakkak öğrenmelidirler. Müfredatta Arapça dersi yer almalıdır. Kur'an'ı yazan ve ezberleyen sahabe efendilerimizi rahmetle anmalıyız." dedi.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu da Kur'an'ı anlamak ve insanlığa anlatmak gerektiğini söyledi.

Camilerin çocuklarla doldurulması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Çocuklarımızın camilerde yer alması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Camilerimizde çocuk sesleri duyuyoruz. Camiler bizi her türlü kötülükten koruyan zırhımızdır. Saflarımızı sık tutmalıyız, gençliğimize sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okumasının ardından hafız olan 16 öğrenciye protokol üyeleri tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi.

Programa, Ümraniye Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Gaziosmanpaşa Müftüsü Osman Şen, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir ile davetliler katıldı.

