Ümraniye'de inşaatın perde duvarının çökmesi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, bir inşaatta meydana gelen ve bazı araçların çukura düştüğü perde duvarı çökmesinin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi.

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Saray Mahallesi Siteyolu Caddesi, 48 pafta, 1827 ada, 9 parselde bulunan 29 Eylül 2017 tarihli yapı ruhsatlı inşaatın, 5 bodrum, zemin ve 9 normal kattan oluşan 35 bin 951 metrekare yapı inşaat alanına sahip olduğu kaydedildi.

Şahıs mülkiyetli iş yeri inşaatının mimari ve iksa projelerinin bulunduğu, onaylı projesine uygun olarak tüm cephelerde zemin çivisi uygulaması yaptırıldığı anlatılan açıklamada, "Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısmında saat 10.00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir." denildi.

Açıklamada, inşaat çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılan yolda araçların park edilmemesiyle ilgili uyarı levhaları bulunduğu belirtilerek, şöyle devam edildi: