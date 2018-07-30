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Ümraniye'de inşaatın perde duvarının çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediyesi: - "İnşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış kısmında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir" - "Gerekli tedbirler alınmış ve alanın güvenliğiyle ilgili dolgu çalışmaları devam etmekte olup olumsuzluk gün içerisinde giderilecektir"

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, bir inşaatta meydana gelen ve bazı araçların çukura düştüğü perde duvarı çökmesinin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi.

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Saray Mahallesi Siteyolu Caddesi, 48 pafta, 1827 ada, 9 parselde bulunan 29 Eylül 2017 tarihli yapı ruhsatlı inşaatın, 5 bodrum, zemin ve 9 normal kattan oluşan 35 bin 951 metrekare yapı inşaat alanına sahip olduğu kaydedildi.

Şahıs mülkiyetli iş yeri inşaatının mimari ve iksa projelerinin bulunduğu, onaylı projesine uygun olarak tüm cephelerde zemin çivisi uygulaması yaptırıldığı anlatılan açıklamada, "Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısmında saat 10.00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir." denildi.

Açıklamada, inşaat çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılan yolda araçların park edilmemesiyle ilgili uyarı levhaları bulunduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Yolda park halinde bulunan 3 araç toprağın çökmesiyle beraber hafriyat sahasına düşmüştür. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Bahse konu inşaat çevresindeki binaları tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınmış ve alanın güvenliğiyle ilgili dolgu çalışmaları devam etmekte olup olumsuzluk gün içerisinde giderilecektir."

Ümraniye'de inşaatın perde duvarının çökmesi

- Ümraniye Belediyesi: - "İnşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış kısmında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir" - "Gerekli tedbi

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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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çökme inşaat perde duvarı Ümraniye

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