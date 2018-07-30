Ümraniye'de inşaatın perde duvarının çökmesi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, bir inşaatta meydana gelen ve bazı araçların çukura düştüğü perde duvarı çökmesinin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi.
Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Saray Mahallesi Siteyolu Caddesi, 48 pafta, 1827 ada, 9 parselde bulunan 29 Eylül 2017 tarihli yapı ruhsatlı inşaatın, 5 bodrum, zemin ve 9 normal kattan oluşan 35 bin 951 metrekare yapı inşaat alanına sahip olduğu kaydedildi.
Şahıs mülkiyetli iş yeri inşaatının mimari ve iksa projelerinin bulunduğu, onaylı projesine uygun olarak tüm cephelerde zemin çivisi uygulaması yaptırıldığı anlatılan açıklamada, "Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısmında saat 10.00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir." denildi.
Açıklamada, inşaat çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılan yolda araçların park edilmemesiyle ilgili uyarı levhaları bulunduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:
"Yolda park halinde bulunan 3 araç toprağın çökmesiyle beraber hafriyat sahasına düşmüştür. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Bahse konu inşaat çevresindeki binaları tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınmış ve alanın güvenliğiyle ilgili dolgu çalışmaları devam etmekte olup olumsuzluk gün içerisinde giderilecektir."
- Ümraniye Belediyesi: - "İnşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış kısmında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir" - "Gerekli tedbi
Dehşet! 36 kadın ve çocuk kaçırıldı!
Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama
AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak
Muharrem İnce'den kurultay imzaları sorusuna dikkat çeken yanıt
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
Alman basını ezber bozdu: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum