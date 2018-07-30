ÜMRANİYE'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1)

* Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü

Haber-Kamera: ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

