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ÜMRANİYE'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

  * Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü Haber-Kamera: ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

* Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü

Haber-Kamera: ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri

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