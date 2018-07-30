ÜMRANİYE'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1)

* Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü
Haber-Kamera: ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
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