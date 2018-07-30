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ÜMRANİYE'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

  - BAZI ARAÇLAR İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞTÜ - "ELEKTRİK PATLAMASIYLA BURASI GÖÇTÜ"  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

- BAZI ARAÇLAR İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞTÜ

- "ELEKTRİK PATLAMASIYLA BURASI GÖÇTÜ"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-İşçi ile röp.
-Toprağa gömülen araçlar
-Detaylar

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