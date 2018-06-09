ÜMRANİYE'DE KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

* Ümraniye'de bir büfe içeride temizlik yapıldığı sırada molotof kokteyli atılarak kundaklandı.

* İşyeri alev alev yanarken içeride bulunan işyeri sahibi ve çalışanları canlarını son anda kurtardı.

* Korkunç olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye'de büfenin kundaklanması ve sonrasında yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi'nde önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan nedeniyle kapalı olan büfede akşam saatlerinde iş yeri sahibi Erol Aynacı(40) ve iki çalışanı temizlik yapmaya geldi. Bir süre sonra bir kişi büfenin önünden geçerken içeri molotof kokteyli attı. Alevler iş yerini sararken içerde bulunanlar kendilerini son anda dışarı atarak canlarını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TERÖR POLİSİ İNCELEME YAPTI

İtfaiye ekipleri büfede çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri büfede çalışan ve dumandan etkilenen iki kişiye müdahale ederken tedbir amacı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büfede büyük çaplı maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri büfede inceleme yaparken güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de incelemelerde bulundu. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde molotof kokteylini atıp kaçan kişiyi arama çalışması yaparken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.