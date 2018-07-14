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Ümraniye’de kursiyerler kabza alma töreniyle usta okçu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:54 | Son Güncelleme

GELENEKSEL Osmanlı okçuluğunu canlandıran Ümraniye Belediyesi’nin kurslarını tamamlayan kursiyerler kabza alma töreniyle usta okçu oldu.  Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ayağa kaldıran Ümraniye Belediyesi, geleneksel Türk okçuluğunu Ümraniye’de yeniden canlandırıyor.

İSTANBUL,(DHA)- GELENEKSEL Osmanlı okçuluğunu canlandıran Ümraniye Belediyesi’nin kurslarını tamamlayan kursiyerler kabza alma töreniyle usta okçu oldu.

Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ayağa kaldıran Ümraniye Belediyesi, geleneksel Türk okçuluğunu Ümraniye’de yeniden canlandırıyor. Ümraniye Belediyesi’nin kurslarında hazırlanan okçular, gördükleri eğitimin ardından ders verecek seviyeye gelerek 38 erkek ve 28 kadın kemankeş oldu. Kursiyerler Ümraniye Hekimbaşı Av Köşkü’nde düzenlenen törenle 44 erkek ve 53 kadın kabza alarak usta okçu oldu.

Kabza alma törenine Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra okçular ve aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan kabza alma töreninde kursu tamamlayan okçular, ustalarının elinden kabza aldı. Törenin ardından okçuluk yarışmalarında dereceye girenlere ve okçuluk kursunu başarıyla tamamlayanlara belge ve madalyaları verildi.

Usta okçular yetişmesine imkan tanıyan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,” Birkaç seneden beri okçuluk kulübümüz aktif hizmet veriyor. Kursiyer yetiştiriyor. Bu sene ikinci kabza törenimizi yapıyoruz. Bu geleneksel bir şey. Geleneksel okçuluk dediğimiz zaman gelenekleri de sürdürmek lazım. Kabza töreni artık ‘ Bu talebe oku yayı alıp, atmaya başlayacak kıvama geldi ‘ anlamına geliyor. Yaklaşık 50 civarında erkek ve bayan kardeşimiz kabza töreninde sertifika almış olacak. Sonra usta okçu olacaklar” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okçuluk atışından detay

Katılımcılardan detay

Kabza alma detay

Sertifika ve ödül detay

Başkan röp

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