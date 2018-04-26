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Ümraniye’de liselerarası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:19 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE’DE Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türkiye’de bir ilk olan imam hatip harici ortaokul ve liselerarası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

Ümraniye’de liselerarası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldı

İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE’DE Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türkiye’de bir ilk olan imam hatip harici ortaokul ve liselerarası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldı. Dereceye girenlere Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ödüllerini takdim etti.

Türkiye’de bir ilk olan imam hatip harici ortaokul ve liselerarası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nde düzenledi. Gerçekleşen ödül törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program yarışmacıların Kuran-ı Kerim tilavetlerinin ardından ilahi dinletileriyle devam etti.

Yarışmada Ümraniye Anadolu Lisesi’nden Ebrar Gül birinci, Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi’nden Yusuf Topuz Eczacı ikinci ve Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nden Ahmet Hakan Aydemir de üçüncü oldu. Programın sonunda Başkan Hasan Can yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediye takdim etti.

“BUGÜN GÖRDÜĞÜMÜZ TABLO FEVKALADE ANLAMLI BİR TABLODUR”

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bugünleri bize gösteren Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bu memleketin harcı İslam’la karılmıştır. Memleketimiz Müslüman bir ülkedir. Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuştur. 80 yıldan bu zamana kadar memleketimiz değerlerini arama mücadelesi verdi ve çok şükür değerlerine dönmeye devam ediyor” dedi.

Can, “Bugün gördüğümüz tablo fevkalade anlamlı bir tablodur. Öğrencilerimizin Kur’an tilavetindeki seviyeyi müzakere etmiyorum. Burada müzakere edilmesi gereken şey; düne kadar bu memleketin temel harcını oluşturan değerlerin yasak olduğu bir Türkiye’den özüne dönen, özünü araştıran ve geliştiren bir Türkiye’yi müzakere etmemiz gerekir. Bu yarışmayı düzenlemek takdire şayan bir vakadır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, okulumuzu ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Ümraniye’de liselerarası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldıÜmraniye’de liselerarası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldıÜmraniye’de liselerarası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldıÜmraniye’de liselerarası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldı

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