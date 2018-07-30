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Ümraniye'de "Meraktan öleceksiniz' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 12:56 | Son Güncelleme

 ÜMRANİYE'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı ve sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracın düşmesi ve toprak kaymasının devam etmesi görüntülere yansıyor. Daha sonra ise olayı izleyen vatandaşları uzaklaştırmak isteyen güvenlik görevlisinin çabası da kamera tarafından kaydediliyor. Toprak kaymasının devam ettiğini gören güvenlik görevlisi izleyicileri uyarırken, 'Meraktan öleceksiniz' diye bağırıyor. Bir süre daha bekleyen izleyiciler daha sonra olay yerinden ayrılıyor.

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