Ümraniye'de mezarlıkta cenin bulundu

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'deki Aşağı Dudullu Mezarlığında cenin bulundu.
Adem Yavuz Mahallesi Yeni Yol Sokağı'ndaki mezarlıkta çalışan görevliler, rutin kontroller sırasında üzeri tahta parçaları ve hafif toprakla kapatılmış cenini fark etti.
Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, ceninin cinsiyetinin erkek olduğunu tespit etti.
Olay yerine savcının gelmesi beklenirken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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