ÜMRANİYE'DE MEZARLIKTA CENİN BULUNDU

Haber-Kamera.Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ümraniye'de bir mezarlıkta çalışma yapan görevliler üzeri toprakla kapatılmış bir cenin buldu.
Adem Yavuz Mahallesi Yeni Yol Sokağı'ndaki mezarlıkta çalışan görevliler, rutin kontroller sırasında üzeri tahta parçaları ve toprakla kapatılmış cenini fark etti.Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından cenin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Görüntü Dökümü:
-Mezarlıktan görüntü
-Polis ekipleirden görüntü
-Olay yeri inceleme ekipleirnden görüntü
-Görevli ile röp
-Genel ve detya görüntüler
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