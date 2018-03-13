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Ümraniye’de okuryazarlık seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” çerçevesinde Ümraniye’deki okullarda kurslar açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” çerçevesinde Ümraniye’deki okullarda kurslar açıldı. Açılan kurslarda okuma yazma bilmeyen yaklaşık 2 bin 500 kişi eğitim alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” kampanyası Ümraniye’de start aldı. Ümraniye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezlerinde kurslar açıldı. İlçe genelinde 34 okulda açılan kurslarla, okuma yazma bilmeyen, yaklaşık 2 bin 500 kişi eğitim almaya başladı. Bu kapsamda Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra ilçe protokolü ve eğitim alan çok sayıda vatandaş katıldı. Okuma yazma seferberliği kapsamında eğitim alan vatandaşların ilk sertifikaları 30 Nisan’da verilecek.

“Üniversiteye gitmek isteyenler var”
İlgiden memnuniyetini dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Yaşları itibariyle okula gidememiş ve okuma yazma öğrenememiş amcalarımıza, ablalarımıza ve kardeşlerimize belli bir disiplin dahilinde okuma yazma öğretme çalışması başlattık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız ile birlikte bu kampanyayı açtık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre de İstanbul’da en fazla müracaat olan ilçeyiz. İnşallah bu kampanyayı başarılı bir şekilde tamamlayacağız. İstiyoruz ki okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmasın. Vatandaşlar da çok memnun, gelecek sene de devam etmesini istiyorlar. Tüm eğitimlerini tamamlayıp üniversite okuyup Avukat olmak istiyorum diyen bile var. Hayırlı olsun inşallah, zaten bu kadar müracaat ne kadar sevgiyle baktıklarını gösteriyor” diye konuştu.

“Otobüsün üzerindekileri okuyamıyorum”
Okuma yazma bilmediği için hayatının zor olduğunu ifade eden İnayet Mert ise, “Eskiden kızları okutmuyorlardı, kız okumaz erkekler okur derlerdi. Bir kapıya gidiyorum zilde yazanı okuyamıyorum, otobüslerde ne yazıyor anlayamıyorum. Cumhurbaşkanımız ve belediyemizden Allah bin kere razı olsun. Ölene kadar gelmek istiyorum, bir imza atabilsem, adımı yazabilsem bile bana yeter. Lise son sınıfta benim bir kızım var o da, öğren diyor. Her örgüyü örüyorum ama buna gelince kafa zor alıyor” ifadelerini kullandı.

“Öğrenmenin yaşı yok”
İki haftadır eğitim aldığını ifade eden Ayşe Bektaş ise, “Çok eskiden bir kurs açılmıştı ben ona gitmiştim az çok bilgim var ama daha iyi olmak istiyorum. Yazmayı geliştirerek tüm bunları tamamlamak istiyorum. Kurs açıldığını duyunca çok sevindim, okuma yazma bilmeyen herkes öğrenmesini istiyorum. Öğrenmenin yaşı yok’’ dedi.

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