ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Ümraniye'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay saat 06.45 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'de 2 katlı binanın önünde yaşandı. Otomobil alev alev yanarken yangın daha sonra büyüyerek binanın önündeki doğalgaz kutusuna sıçardı. Olay yerine Ümraniye ve Çekmeköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yarım saatlık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Binada hasar oluştu ve otomobil kullanılmaz hale geldi.
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Yanan otomobili detay
-Doğalgaz kutusu
-Vatandaşlardan görüntü
-Araç sahibiyle röp.
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar
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