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Ümraniye'de palet deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 04:00 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nasrettin Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir palet imalat deposunda saat 02:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıfa itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik bir çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle depoda bulunan ahşap paletlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Ambulansla olay yerinde müdahele edildi. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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