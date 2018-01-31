Ümraniye'de palet deposunda yangın

Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/ İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nasrettin Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir palet imalat deposunda saat 02:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıfa itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik bir çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle depoda bulunan ahşap paletlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Ambulansla olay yerinde müdahele edildi. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi
Konya'da dehşet anları! Pompalı tüfekle kafeyi bastılar
Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu
Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi
Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü
Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...
Derisiz doğan çocuk tedaviyi reddediyor
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum