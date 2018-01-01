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Ümraniye'de park halindeki midibüs yandı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 21:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul, (DHA)- ÜMRANİYE'de bir yıldır park halinde olan midibüs yanarak, kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi duyan polis araçta inceleme yaptı.Olay, Atakent Mahallesi, Çözüm Sokak'ta 19.40 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre bir yıldır park halinde olan bir midibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangını görenler, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, olay yerine gelen polislerde aracın kundaklanmış olma ihtimaline karşın araştırma yaptı.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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