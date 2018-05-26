Ümraniye'de ramazan etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi'nce, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Santral Meydanı'nda kurulan çadırda, Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 700 yıllık Anadolu geleneği olan gölge oyunu Hacivat-Karagöz'e, en büyük ilgiyi çocuklar gösterdi.

Ümraniyeliler çocuklarıyla gösteriyi izlerken keyifli anlar yaşadı.

