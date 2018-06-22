Ümraniye'de sigara kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de sigara kaçakçılığına yönelik bir atölyeye düzenlenen operasyonda, 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında bulunan ve kaçak yollarla sigara üretimi yaptığı belirlenen bir atölyeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, atölyede bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, çok sayıda paketlenmiş sigara ile boş sigara kutuları ve makaronlar ele geçirildi. Sigaralar ile dolum ve tütün kurutma için kullanılan 4 makineye de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

