Ümraniye'de silahla yaralama: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de araç muayene istasyonu önünde satış yapan iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle vuruldu.

Dudullu'daki araç muayene istasyonu önünde araçlar için ilk yardım tüpü ve araç kiti satan iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateşte, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

