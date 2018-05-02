Ümraniye'de silahla yaralama: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de araç muayene istasyonu önünde satış yapan iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle vuruldu.
Dudullu'daki araç muayene istasyonu önünde araçlar için ilk yardım tüpü ve araç kiti satan iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateşte, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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