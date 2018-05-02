Ümraniye'de silahli kavga : 2 yaralı (3)

- Gözaltına alınanlardan 4 tabanca 1 pompalı tüfek 2 kılıç ve 1 bıçak ele geçirildi. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Ümraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gözaltına alınanların üzerinde 4 tabanca 1 tüfek 2 kılıç ve 1 bıçak ele geçirildi. Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Dudullu Araç Muayene İstasyonu yanında "muameleci" olarak bilinen iki grup arasında çıkan yangın söndürme tüpü satışından tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenliği aldı. Yaralılar özel bir araçla Sancaktepe'de bulunan İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden 4 tabanca 1 pompalı tüfek 2 kılıç ve 1 bıçak ele geçirildi. kılıç, bıçak ve sopalar ele geçirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. SALDIRI SONRASI KAMERADA Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silahla binadan çıkması yer alırken bazı kişilerin kavgaya devam ettiği görülüyor.
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