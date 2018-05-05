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Ümraniye'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'DE bir işyerinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'DE bir işyerinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda bir kadın demir sopayla başından yaralanırken bir kişi de karnından silahla yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı. Olay saat 11:35 sıralarında Esenkent Mahallesi Güreş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahlı, sopalı kavga sırasında Bektaş Kutbay isimli kişi silahla karnından yaralanırken Gönül Kutbay isimli kadın demir sopa ile başından yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karnından yaralanan kişi Kutbay arkadaşları tarafından olay yerinden götürülürken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.Kavgada işyeri ve 3 araç zarar gördü. Polis ekipleri olayda kullanılan silahı ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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