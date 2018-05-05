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Ümraniye'de silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen kavgada biri silahla 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, akrabalar arasında çıkan kavgada biri silahla 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi Şahcihan Caddesi Güreş Sokak'ta hurdacılık işi yapan akrabalar arasında tartışma çıktı.

Alacak verecek meselesinden çıktığı belirtilen tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla karnından yaralanan B.K, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Demirle vurulması sonucu başından yaralanan G.K. da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı kavga Ümraniye

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