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Ümraniye'de trafik kazası : 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 03:50 | Son Güncelleme

Motosikletten düşerek yaralanan sürücü, yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü TEM Bağlantı Yolu Ankara yönünde seyreden 34 SV 0662 plakalı motosikleti kullanan Kadir Kurt (37), henüz belirlenemeyen nedenle hakimiyetini kaybetti. Ümraniye Kavşağı yakınında motosikletten düşen Kurt, yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar, yaralanan Kurt'u yolun kenarına almak için girişimde bulundu. Bu sırada yoldan geçen sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Kurt'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kadir Kurt'un, hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kurt'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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trafik kazası Ümraniye 1 ölü motosiklet kazası

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