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Ümraniye'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

Ümraniye'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

İSTANBUL(AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 ST 2993 plakalı otomobil, Ümraniye TEM otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde mesaisi biten işçileri almak için emniyet şeridinde bekleyen 59 SK 017 plakalı minibüse çarptı.

Kazada, minibüste bulunan 2 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
işçi Kaza olumlu Ümraniye

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