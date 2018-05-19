Ümraniye'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göksel Çelik idaresindeki 33 DPR 23 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı yönde söyreden 34 ZA 6444 plakalı cip, TEM Otoyolundan Şile yoluna dönüşte çarpıştı.
Kazada cipin sürücüsü ve beraberindeki kişi yaralandı. Yaralılar, bariyerle kamyon arasında kalan araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafikte yoğunluk yaşandı.
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