Ümraniye'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.G. idaresindeki 34 KL 6566 plakalı otomobil, Dudullu Nato Yolu DES Sanayi Sitesi A Kapısı Kavşağı'nda kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak reklam panosuna çarptı. Kazada, sürücü F.G. araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünü araçtan çıkardı. Sürücü ile araçtaki bir kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

