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Ümraniye'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Ümraniye'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.U idaresindeki 34 DY 7857 plakalı otomobil, Ümraniye-Şile bağlantı yolundaki alt geçitte sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Sürücü ile araçta sıkışan Z.A, yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Z.A, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye

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